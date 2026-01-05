Come si passa dall’Epifania cristiana alla Befana? Storia significato e origini della festa

L’Epifania cristiana segna la conclusione del ciclo natalizio, mentre la figura della Befana, con le sue origini antiche, rappresenta un momento di tradizione popolare in Italia. Questa festa unisce storia, simbolismo e usanze, offrendo uno sguardo sulle radici culturali del nostro paese. Scopriamo come si è evoluta la relazione tra queste due celebrazioni e il significato che ancora oggi assume nel calendario invernale italiano.

La Befana è una delle figure più amate del calendario invernale italiano. Attesa durante l’infanzia, la vecchina che vola su una scopa portando dolci ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, chiude simbolicamente il periodo delle festività natalizie. Ma il senso dell’ultima giornata di festa affonda le sue origini in una notte ancestrale, in cui si sovrappongono strati di senso e di simboli, cuciti insieme da secoli di storia e folklore.. Dall’Epifania alla Befana. La befana deve il suo nome all’Epifania, che in lingua greca, epipháneia, significa “manifestazione” o “apparizione”. Nel mondo cristiano si tratta di un momento di rivelazione fondamentale, la manifestazione del bambino Gesù ai Magi giunti a Betlemme guidati dalla stella e, attraverso di loro, la sua affermazione al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

