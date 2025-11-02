2 novembre i morti in festa | ecco perchè si celebra il Día de Muertos e qual è il suo vero significato

Dimenticate Halloween. Dimenticate il lutto. Tra zucche e fantasmi, il 2 novembre si celebra la festa dei morti e in Messico c’è un’esplosione di vita che viaggia oltre il velo: è il Día de Muertos, il momento magico in cui i nostri cari tornano a casa per una notte. Un tripudio di fiori, tequila e teschi sorridenti che ci insegna a fare pace con l’inevitabile. La stanza vuota e il profumo che chiama. C’è un’idea affascinante, nel profondo dell’anima messicana, che è l’antitesi esatta della nostra cultura: la morte non è la fine, ma un ciclo, un appuntamento fisso. Ed è proprio questo che si celebra tra il 31 ottobre e il 2 novembre, un periodo in cui, secondo la tradizione, le porte dell’aldilà si aprono per una grande rimpatriata di famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 2 novembre, i morti in festa: ecco perchè si celebra “il “Día de Muertos” e qual è il suo vero significato

