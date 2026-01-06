Provinciale 10 cambia la viabilità

Da domani, sulla provinciale 10 Cagnona, tra le vie Villagrappa e San Giuseppe, prenderanno il via i lavori di risanamento del collettore fognario. L’intervento, che coinvolge i comuni di San Mauro Pascoli e Savignano, potrebbe comportare modifiche alla viabilità nel tratto interessato. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante le operazioni di cantiere.

Da domani avranno inizio i lavori di risanamento del collettore di fognatura nera sulla provinciale 10 Cagnona, nel tratto tra le vie Villagrappa e San Giuseppe, nel territorio dei comuni di San Mauro Pascoli e Savignano. Per poter eseguire i lavori in sicurezza verrà chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia, mentre nel tratto tra via San Giuseppe e la statale 16 Adriatica in zona Romagna Shopping Valley, la circolazione sarà a senso unico da monte verso mare. Il traffico veicolare potrà transitare in alternativa sulla provinciale 108 Rigossa Destra a nord e sulla provinciale 13 bis via San Mauro a sud dell’intervento, mentre per il traffico leggero sarà disponibile anche la via Rubicone Destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

