Chiude il passaggio a livello per 10 giorni | come cambia la viabilità

Da monzatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per lavori di manutenzione, il passaggio a livello di via San Martino/Corso Isonzo sarà chiuso dalle 22 di mercoledì 7 gennaio alle 6 di venerdì 16 gennaio. Durante questo periodo, la viabilità subirà modifiche per garantire la sicurezza e lo svolgimento delle operazioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nelle zone interessate.

