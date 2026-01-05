Chiude il passaggio a livello per 10 giorni | come cambia la viabilità

Per lavori di manutenzione, il passaggio a livello di via San Martino/Corso Isonzo sarà chiuso dalle 22 di mercoledì 7 gennaio alle 6 di venerdì 16 gennaio. Durante questo periodo, la viabilità subirà modifiche per garantire la sicurezza e lo svolgimento delle operazioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nelle zone interessate.

Disagi in vista per i cittadini: a causa di lavori di manutenzione, il passaggio a livello di via San MartinoCorso Isonzo resterà completamente chiuso dalle 22 di mercoledì 7 Gennaio fino alle 6 di venerdì 16 Gennaio.L’alternativa migliore, al netto del maggiore traffico viabilistico che si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Chiude il passaggio a livello per 10 giorni: come cambia la viabilità Leggi anche: Chiude il passaggio a livello per 4 giorni: le strade alternative Leggi anche: Lavori sulla ferrovia: chiude il passaggio a livello per una settimana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. CCNL Cooperative sociali: dal 1° gennaio 2026 riconosciuto il livello D2 agli educatori professionali socio-pedagogici rientranti nei requisiti del comma 598 della legge 205/2017; Da Sehitler advert Armstrong: 10 calciatrici pronte a sfondare nel 2026; «Non ci resta che piangere» stasera in tv. Lo schiaffo a Vitellozzo e il titolo ispirato da Petrarca. I 10 segreti; LIVE Milano-Conegliano 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trionfo Numia! Venete fermate dopo 3 anni in regular season. Lunghe code ai passaggi a livello abbassati L’opposizione: «Città divisa in due dai binari» - Ad accendere la miccia la minoranza di “Garlasco Civica”, che parla anche di sicurezza sulle strade ... laprovinciapavese.gelocal.it I passaggi a livello, un’odissea quotidiana - Sono tornate le file dei veicoli come oltre sessant’anni fa con tempi di attesa fino a sei minuti. msn.com

Video. Paesi Bassi: treno si schianta contro un camion al passaggio a livello - Incidente ferroviario nei Paesi Bassi: un treno si è schiantato contro un camion a un passaggio a livello. it.euronews.com

Puffin Crossing guide in the United Kingdom only Birmingham and London installs Pelican Crossings...

Un passaggio simbolico e concreto che chiude una lunga stagione di abbandono e apre ufficialmente una nuova fase per la sanità locale. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.