Io sono Farah torna davvero? L’indizio sui social che fa sognare i fan

Dopo mesi di silenzio, “Io sono Farah” torna al centro dell’attenzione e fa sognare i fan italiani. La serie turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek, sospesa dopo la messa in onda della prima parte su Canale 5, potrebbe presto tornare con nuove puntate. A far esplodere le speranze è stato un indizio apparso sui social, che in poche ore ha infiammato la rete. L’attrice protagonista ha infatti condiviso un post enigmatico che sembra preludere a un ritorno imminente, alimentando la curiosità del pubblico e il dibattito tra gli appassionati. Nel suo ultimo aggiornamento su Instagram, Demet Özdemir ha pubblicato una foto sul set con la didascalia: “Ogni storia merita di essere completata”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

Non c’è una data ufficiale sul ritorno di “ Io sono Farah”, però le indiscrezioni dicono che potrebbe tornare su Canale 5 in autunno, verosimilmente a ottobre o novembre, quando finisce Tradimento. Speriamo . #iosonofarah #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Da Another Love a Io sono Farah: le migliori serie turche ad alta tensione da scoprire su Mediaset Infinity - X Vai su X

Io sono Farah torna su Canale 5? L’indiscrezione sul futuro della serie tv turca - Io sono Farah è tra le serie tv che hanno ottenuto più successo nella stagione estiva appena passata sulle reti Mediaset. Lo riporta ilsipontino.net

Io sono Farah con Demet Ozdemir torna su Canale 5? Tutto quello che c’è da sapere - Io sono Farah è tra le serie tv che hanno avuto più successo nella stagione estiva di Mediaset. Riporta ilsipontino.net

Mediaset accelera i tempi: Io sono Farah torna. Ma addio ad un'altra soap molto amata - Mediaset non attende più: Farah è pronta a riprendersi la scena, e questa volta non ci saranno più interruzioni. Si legge su serial.everyeye.it