Napoli picco di bimbi influenzati al Santobono | Pronto Soccorso sotto pressione

A Napoli si registra un forte aumento di accessi pediatrici al Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono, legato alla diffusione dell’ influenza stagionale. I sintomi più frequenti tra i bambini sono febbre alta, mal di gola e tosse, spesso accompagnati da complicanze che rendono necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, circa l’80 per cento degli accessi al Pronto Soccorso riguarda in questi giorni bambini con sindrome influenzale. In calo, invece, i casi di bronchiolite, grazie agli effetti positivi della profilassi con anticorpo monoclonale somministrata alla nascita, che sta riducendo in modo significativo i ricoveri per questa patologia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli, picco di bimbi influenzati al Santobono: Pronto Soccorso sotto pressione Leggi anche: Cala la pressione al Pronto soccorso: "Ingressi ridotti del 9% grazie al Cau, un percorso consolidato" Leggi anche: Influenza, la variante K fa danni. Cresce l’accesso ai pronto soccorso, picco tra Natale e Capodanno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Influenza e bronchioliti, picco vicino: come difendere anziani e bimbi. Picco di bimbi influenzati al Pronto Soccorso del Santobono: febbre alta e complicanze - Al Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono 80 per cento di accessi di bimbi con l’influenza. fanpage.it

Napoli, ambulatori dei medici pieni: “Picco di influenza e virosi respiratorie” - "Sono centinaia le visite ambulatoriali e domiciliari ai pazienti fragili effettuate dai medici di famiglia in regione a seguito del picco d’influenza e di virosi respiratorie a Napoli in Campania". fanpage.it

Influenza, intervista al dottor Vincenzo Tipo: «Picco a Natale, vaccinate i vostri bimbi» - «La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per tutti i i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e per i bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni in specifiche fasce d'età o con patologie che li ... ilmattino.it

