Napoli picco di bimbi influenzati al Santobono | Pronto Soccorso sotto pressione

A Napoli si registra un forte aumento di accessi pediatrici al Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono, legato alla diffusione dell’ influenza stagionale. I sintomi più frequenti tra i bambini sono febbre alta, mal di gola e tosse, spesso accompagnati da complicanze che rendono necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, circa l’80 per cento degli accessi al Pronto Soccorso riguarda in questi giorni bambini con sindrome influenzale. In calo, invece, i casi di bronchiolite, grazie agli effetti positivi della profilassi con anticorpo monoclonale somministrata alla nascita, che sta riducendo in modo significativo i ricoveri per questa patologia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

