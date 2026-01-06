Pronostico Manchester City-Brighton | un altro passo falso sarebbe deleterio

La partita tra Manchester City e Brighton, valida per la ventunesima giornata di Premier League, si disputerà mercoledì alle 20:30. Un confronto importante per entrambe le squadre, con il Manchester City che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e il Brighton intenzionato a ottenere punti preziosi. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostico dell’incontro.

Manchester City-Brighton è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il 2026 del Manchester City non è sicuramente cominciato sotto i migliori auspici. I due pareggi con Sunderland e Chelsea (0-0 e 1-1) rischiano di far evaporare le speranze dei Cityzens di riacciuffare l’Arsenal nella lotta per il titolo: i Gunners, infatti, non se lo sono fatti ripetere due volte, approfittando in entrambi i casi dei due scivoloni degli uomini di Pep Guardiola e sono volati a +6. Se fino a qualche giorno fa la Premier League sembrava apertissima, adesso appare di nuovo saldamente nelle mani della squadra di Mikel Arteta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Brighton: un altro passo falso sarebbe deleterio Leggi anche: Nottingham Forest–Manchester City: preview e pronostico. City in corsa titolo, Forest aggrappato al City Ground Leggi anche: Manchester United–Brighton: preview, probabili formazioni e pronostico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico Sunderland-Manchester City quote 19ª giornata Premier; Sunderland – Manchester City: pronostico e probabili formazioni; Quote vincente Premier League 2025/2026, il pronostico: l’Arsenal fa le prove di fuga, il City insegue; Pronostici Premier 21a giornata del 6-8 gennaio 2026. Pronostico Manchester City vs Brighton – 7 Gennaio 2026 - Brighton apre un nuovo capitolo della Premier League con la sfida in programma il 7 Gennaio 2026 alle 20:30 all’Etihad Stadio. news-sports.it

Pronostico Brighton-Manchester City, che sfida tra De Zerbi e Guardiola: le quote - Il City deve recuperare la sfida della 29ª giornata di Premier per i precedenti impegni in Fa Cup e il confronto con il Brighton non sarà facile: Guardiola, infatti, considera il tecnico italiano un ... gazzetta.it

Pronostico Brighton-Manchester City, occhi puntati sull'esito Multigol - Il Manchester City giovedì sera recupera la sfida col Brighton della 29ª giornata di Premier League. corrieredellosport.it

Alle 18 #Torino in campo contro il Verona: il vostro pronostico - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.