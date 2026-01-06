Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Premilcuore, l’amministrazione ha approvato un aumento dell’aliquota Irpef, che passerà dallo 0,4% all’0,8%. La decisione, contestata dai sindacati, ha suscitato diverse reazioni. Baruffi ha fornito una spiegazione dettagliata sui motivi di questa modifica fiscale e le sue implicazioni per i cittadini.

Durante l’ultima e recente seduta del consiglio comunale, l’amministrazione di Premilcuore ha approvato la proposta della giunta di raddoppiare l’ addizionale Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), passando dall’aliquota che era fissata allo 0,4% a quella quindi dell’0,8%. Il provvedimento dovrà poi essere approvato entro gennaio in sede di bilancio di previsione 2026. La decisione è stata contestata dalle segreterie provinciali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, che in una nota commentano: "Si tratta di scelte che incidono direttamente sui redditi di lavoratori e pensionati del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premilcuore, sale l’aliquota Irpef. Sindacati critici, Baruffi spiega

