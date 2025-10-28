Irpef 2026 a Lecco confermata l' aliquota massimi | soglia di esenzione immutata

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente modifiche alla tassazione comunale per il 2026: il consiglio comunale di Lecco ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale Irpef allo 0,80%, mantenendo invariata la soglia di esenzione a 17mila euro di reddito annuo. Una scelta che ha innescato un acceso dibattito in aula, con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

