La Manovra 2026 sale a 18 miliardi | l’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% e due miliardi per i salari resta il bonus casa tutte le misure

Confermati nel 2026 bonus edilizi, 50% sulla prima casa e del 36% sulle seconde case. Tra le novità la revisione dell’Isee (con esclusione della prima casa). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Manovra 2026 sale a 18 miliardi: l’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% e due miliardi per i salari, resta il bonus casa, tutte le misure

