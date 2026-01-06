Premiato scrittore per bambini relativizza il massacro di ebrei sulla spiaggia di Sydney
L'episodio del massacro di ebrei sulla spiaggia di Sydney rappresenta un tragico momento di violenza e intolleranza. In questo contesto, le dichiarazioni di Herman Brusselmans, contenute nella rivista Humo, evidenziano come anche parole estreme possano riflettere tensioni profonde. Analizzare questi eventi ci aiuta a comprendere l’importanza di promuovere il rispetto e la convivenza tra le diverse comunità.
“Vorrei conficcare un coltello appuntito direttamente nella gola di ogni ebreo che incontro”. Così scriveva sulla rivista Humo Herman Brusselmans,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Il pogrom sulla spiaggia. La strage di Sydney era questione di tempo
Leggi anche: Due uomini vestiti di nero hanno sparato sulla folla durante la festa ebraica di Hanukkah che si stava celebrando sulla famosa spiaggia di Sydney
Premiato scrittore per bambini relativizza il massacro di ebrei sulla spiaggia di Sydney - In un editoriale, "Non piangiamo i fascisti", Matthew Jones si riferisce agli ebrei Chabad, colpiti dai terroristi dell'Isis a Bondi Beach, come a un'"organizzazione sionista suprematista ebraica" che ... ilfoglio.it
