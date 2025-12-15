Il pogrom sulla spiaggia La strage di Sydney era questione di tempo

Nelle ultime settimane, episodi di violenza e intolleranza si sono moltiplicati in Australia, con incidenti che evidenziano un clima di crescente ostilità. Tra questi, il recente attacco a Melbourne e il tragico pogrom sulla spiaggia di Sydney testimoniano un escalation di tensione e violenza contro le comunità minoritarie.

© Ilfoglio.it - Il pogrom sulla spiaggia. La strage di Sydney era questione di tempo Venerdì a Melbourne, un rabbino e suo figlio sono stati aggrediti per strada: “Andate nelle camere a gas”. Ieri dodici persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite quando. Ilfoglio.it Attentato antisemita a Sydney, strage in spiaggia durante festa ebraica: morti e feriti. Passante disarma killer. Ira Israele: “Così avete globalizzato intifada” - Una strage antisemita quella andata in scena sulla spiaggia Bondi Beach di Sydney, in Australia, dove durante la celebrazione ... ilriformista.it

Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori, la fuga dalla spiaggia, le 16 vittime e il passante-eroe. Cosa è successo - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini sono scesi da un veicolo ... ilmessaggero.it

Negli oltre tre anni fra il tragico pogrom di Hamas in territorio israeliano il 7 ottobre alla mattanza sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney, in Australia, tutto il mondo ha conosciuto una recrudescenza di violenza antisemita. #ANSA - facebook.com facebook

Le immagini che arrivano da Sidney gelano il sangue, ancora una volta. L'attentato proprio durante Hannukkah, la festa che celebra le luci che resistono e non si spengono. Gli spari sulla folla, i corpi a terra, le persone in fuga sulla spiaggia, i tentativi di rianim x.com