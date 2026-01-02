Un uomo di 50 anni di Novafeltria è rimasto ferito durante un volo in parapendio dopo aver perso il controllo. L’incidente lo ha visto incastrato tra alberi e rocce, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L’evento ha suscitato attenzione per la sicurezza delle attività outdoor, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e adottare precauzioni adeguate.

Perde il controllo del parapendio e resta incastrato tra gli alberi e le rocce. Una brutta avventura, finita per fortuna senza gravi conseguenze, per un 50enne di Novafeltria. L’uomo, nel primo pomeriggio dell’ultimo giorno del 2025, erano circa le 13.30, stava effettuando un volo lungo la costa rocciosa. Quando, con ogni probabilità, si è trovato in difficoltà nel momento in cui non è più riuscito a controllare il mezzo essendo finito troppo vicino alla parete. Il suo parapendio ha iniziato a perdere quota fino a rimanere appeso tra gli alberi e le rocce. Sul posto, in Strada Sottomontana, sono subito arrivati i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita con il parapendio: ferito un 50enne

