Il Como si sveglia nel secondo tempo e non lascia scampo al Pisa | 3-0

Il Como ottiene una vittoria importante sul campo del Pisa, chiudendo il match con un risultato di 3-0 nel secondo tempo. Questo successo rappresenta la terza consecutiva per i lombardi, che grazie a questa serie positiva si collocano in zona Champions, con ancora una partita da recuperare contro il Milan. Un risultato che testimonia la crescita della squadra e il buon momento di forma.

Terza vittoria consecutiva per il Como, con un 3-0 a Pisa, che proietta i lariani incredibilmente in zona Champions, con ancora una partita da recuperare, contro il Milan. Non è stata una vittoria facile come dice il punteggio, i toscani nel primo tempo hanno imbrigliato il Como, ma appena hanno osato di più, aprendo gli spazi, sono stati puniti. Fabregas attua del turnover in vista delle prossime contro Bologna e Milan. Con Valle e Smolcic al posto di Moreno e Van Der Brempt e fa partire a sorpres a Kuhn, dal primo minuto sulla fascia invece di Vojvoda. Nico Paz è in campo, nonostante gli acciacchi muscolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

