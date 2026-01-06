Il Como si sveglia nel secondo tempo e non lascia scampo al Pisa | 3-0
Il Como ottiene una vittoria importante sul campo del Pisa, chiudendo il match con un risultato di 3-0 nel secondo tempo. Questo successo rappresenta la terza consecutiva per i lombardi, che grazie a questa serie positiva si collocano in zona Champions, con ancora una partita da recuperare contro il Milan. Un risultato che testimonia la crescita della squadra e il buon momento di forma.
Terza vittoria consecutiva per il Como, con un 3-0 a Pisa, che proietta i lariani incredibilmente in zona Champions, con ancora una partita da recuperare, contro il Milan. Non è stata una vittoria facile come dice il punteggio, i toscani nel primo tempo hanno imbrigliato il Como, ma appena hanno osato di più, aprendo gli spazi, sono stati puniti. Fabregas attua del turnover in vista delle prossime contro Bologna e Milan. Con Valle e Smolcic al posto di Moreno e Van Der Brempt e fa partire a sorpres a Kuhn, dal primo minuto sulla fascia invece di Vojvoda. Nico Paz è in campo, nonostante gli acciacchi muscolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Conte a Dazn: «Meritavamo di più nel secondo tempo. Complimenti sia al Como che a noi! Quando torna Lukaku? Rispondo così»
Leggi anche: Napoli-Como 0-0, inizia il secondo tempo con Gutierrez al posto dell’infortunato Spinazzola (LIVE)
Come sta oggi Michael Schumacher? Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute.
Il Como si sveglia nel secondo tempo e non lascia scampo al Pisa: 3-0 - 0 a Pisa, che proietta i lariani incredibilmente in zona Champions, con ancora una partita da recuperare, contro il Milan. sport.quotidiano.net
I numeri di Lecce-Como 0-3: non basta l’accelerata del secondo tempo - Il Lecce chiude l’anno 2025 con una sconfitta che lascia spazio a qualche rimpianto soprattutto per l’andamento di gara. calciolecce.it
Como, Fabregas: "Un buon primo tempo, male il secondo. Bisogna concretizzare di più" - 1 contro la Cremonese ai microfoni di Dazn: "Peccato perché abbiamo preso gol su palla inattiva quando Valle è uscito con i ... tuttomercatoweb.com
Aikove Sveglia Digitale da Comodino con Proiettore, Fm Radio 22,47€ invece di 35,97€ Sconto in pagina https://amzn.to/3YeT3ie Venduto su #Amazon Pubblicità Il prezzo potrebbe essere già variato perché l'offerta è stata qui pubblicata alle ore 14.30 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.