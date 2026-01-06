Pil Viterbo supera province industriali storiche ed è tra le più dinamiche nel 2026

Viterbo si conferma tra le realtà economiche più dinamiche del Lazio e dell’Italia nel 2026. Secondo le previsioni dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, la provincia si posiziona al 16° posto a livello nazionale, con una crescita stimata dello 0,80%. Questi dati evidenziano il ruolo crescente di Viterbo nel panorama economico italiano, confermando il suo sviluppo e la sua competitività nel contesto regionale e nazionale.

Viterbo tra le realtà economiche più dinamiche del Lazio e dell'Italia. Secondo le previsioni sul Pil 2026 elaborate dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, la provincia si colloca al 16esimo posto nella graduatoria nazionale, con una crescita stimata pari allo 0,80%.

Prospettive di crescita del PIL: Viterbo tra le prime province in Italia secondo la CGIA di Mestre - NewTuscia – VITERBO – La CGIA di Mestre ha pubblicato le previsioni sul PIL 2026, collocando Viterbo come 16esima provincia in Italia per prospettive di crescita, con un PIL in aumento dello 0. newtuscia.it

Pil regionale a due velocità. Roma e Viterbo tirano, Frosinone arranca - Lazio – La crescita economica del Lazio si conferma tra le più sostenute a livello nazionale, ma al suo interno emergono differenze significative tra i territori provinciali. ilpuntoamezzogiorno.it

