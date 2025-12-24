Artigianato alimentare in crescita Reggio Calabria tra le province più dinamiche
Reggio Calabria si conferma uno dei territori trainanti dell’artigianato alimentare calabrese, sia sul fronte dei consumi sia su quello produttivo ed export. Nella provincia reggina la spesa alimentare delle famiglie nel mese di dicembre raggiunge i 154 milioni di euro, mentre il comparto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
