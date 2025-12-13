Milano-Cortina l’emozione da tedoforo Meoli | Ogni passo sarà una carezza alla mia terra

La suggestiva staffetta della fiaccola olimpica Milano-Cortina rappresenta un momento di grande emozione e unione. Tra passione e orgoglio, i portatori si preparano a vivere un’esperienza che celebra lo spirito dello sport e il territorio italiano. Il viaggio, ormai avviato, si snoda tra tradizione e speranza, portando con sé il simbolo di un’Italia pronta a brillare sui palcoscenici internazionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il conto alla rovescia è partito da un po’ e cioè dal momento dell’ufficializzazione del passaggio della fiaccola olimpica per le strade di Benevento. Un percorso che dovrà portare fino alla tappa finale di Milano-Cortina 2026: dal Rione Ferrovia a Piazza IV Novembre, 5 km che saranno attraversati dalla Torcia. Ogni tedoforo dovrà affrontare un tratto di 300 metri fino ad arrivare a quello finale. E tra i protagonisti di questo evento c’è anche il vicesindaco di Cautano, Rosario Meoli. A lui è toccato il tragitto che parte dal IV Circolo Benevento Rugby. “ Essere scelto come tedoforo – questo il commento affidato ai social – è molto più che portare una fiamma: è accogliere tra le mani un simbolo antico che unisce popoli, sogni e speranze. Anteprima24.it Milano Cortina: Macchi accende braciere olimpico a Pisa, Protti tedoforo a Livorno - Lo ha detto l'ex bomber di Livorno, Lazio e Bari, Igor Protti, stasera dopo avere percorso da tedoforo l'ultimo tratto dell'itinerario della fiamma olimpica nel centro di Livorno gremito da centinaia ... ansa.it

Milano-Cortina, Polonara tedoforo: "Che emozione. Un successo essere qui in piedi" - Cortina, Polonara tedoforo: 'Che emozione. sport.sky.it

Il sogno di Federica #Brignone, portabandiera alle #Olimpiadi Milano-Cortina, dove tornerà anche in gara dopo l’infortunio. #Tg1 Marco Franzelli - facebook.com facebook

#Brignone alle #Olimpiadi Milano Cortina 2026 #Sci x.com

© Anteprima24.it - Milano-Cortina, l’emozione da tedoforo. Meoli: “Ogni passo sarà una carezza alla mia terra”