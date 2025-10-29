Milano-Cortina | 100 giorni al via Olimpiade da record | la nuova pista da bob è costata meno del previsto

La pista del bob delle polemiche infinite sarà il simbolo dell’efficienza italiana nella realizzazione delle nuove opere in vista dell’Olimpiade di Milano-Cortina che prenderà il via il 6 febbraio nello stadio San Siro di Milano. Persino il Cio si stava convincendo che sarebbe stato impossibile pensare di realizzare un’opera del genere in così poco tempo. Invece non solo l’impianto è stato consegnato nei tempi previsti, ma è pure costato 42 milioni di euro in meno del previsto. Volevano trasferire le gare di bob a Sankt Moritz o a Innsbruck, ci hanno provato in tutti i modi. Ma l’insistenza del ministro delle Infrastrutture Salvini e del governo Meloni insieme ai governatori Fontana e Zaia ha portato al risultato di oggi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milano-Cortina: 100 giorni al via Olimpiade da record: la nuova pista da bob è costata meno del previsto

