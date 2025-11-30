Napoli Juve Conte recupera l’esterno in vista del big match del Maradona | novità importante per il nuovo modulo dell’ex Juve Di chi si tratta

Napoli Juve, Conte recupera l’esterno. Il calciatore spagnolo è vicino al rientro: possibile convocazione e spazio da titolare al Maradona. Buone notizie per Antonio Conte in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma domenica prossima al Maradona. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i partenopei dovrebbero recuperare il terzino Miguel Gutierrez. Il giocatore spagnolo, attualmente fermo ai box per un infortunio alla caviglia, è vicino al rientro in gruppo. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il suo impiego. Il difensore potrebbe essere convocato e, cosa più significativa, potrebbe persino scendere già in campo contro la Juve da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, Conte recupera l’esterno in vista del big match del Maradona: novità importante per il nuovo modulo dell’ex Juve. Di chi si tratta

Leggi anche questi approfondimenti

A Torino già si pensa a Napoli-Juve: nel corso della sfida contro il Cagliari, diversi cori contro i napoletani sono stati intonati dai tifosi di fede bianconera Manca una settimana all'attesissimo big match, ma tra le tifoserie è già aria di grande sfida #SSCNap - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio #Vlahovic in #Juve- #Cagliari: come sta, #Napoli a rischio Vai su X

Juventus, Spalletti perde Vlahovic! Salterà il Napoli - Brutte notizie per la Juve di Spalletti: Dusan Vlahovic è stato costretto a lasciare il campo per infortunio alla mezz'ora di Juventus- tuttonapoli.net scrive

Lukaku non è ancora pronto, niente Roma-Napoli: tra Juventus e Benfica, il nuovo obiettivo e la strategia di Conte per la lista UEFA - Ecco il programma, quando può tornare e perché potrebbe giocare in Champions anche se non è in li ... Scrive msn.com

Napoli senza Lukaku per il big match contro la Juve? Il belga è ancora in dubbio - Romelu Lukaku, centravanti belga classe 1993 del Napoli, potrebbe non essere in grado di giocare nel big match di campionato contro la Juventus, in programma al Maradona il prossimo 7 dicembre. Da tuttojuve.com