Napoli Juve Conte recupera l’esterno in vista del big match del Maradona | novità importante per il nuovo modulo dell’ex Juve Di chi si tratta

Napoli Juve, Conte recupera l’esterno. Il calciatore spagnolo è vicino al rientro: possibile convocazione e spazio da titolare al Maradona. Buone notizie per Antonio Conte in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma domenica prossima al Maradona. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i partenopei dovrebbero recuperare il terzino Miguel Gutierrez. Il giocatore spagnolo, attualmente fermo ai box per un infortunio alla caviglia, è vicino al rientro in gruppo. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il suo impiego. Il difensore potrebbe essere convocato e, cosa più significativa, potrebbe persino scendere già in campo contro la Juve da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

