Roma Inter chi in attacco? Chivu non si sbottona | Bonny o Pio? Ho 3 attaccanti a disposizione non so quando torna Thuram Ecco chi giocherà in porta

Inter News 24 Roma Inter, chi in attacco? Chivu non si sbottona e non risolve il rebus. Le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, valido per la settima giornata di Serie A. Durante l’incontro con i giornalisti, il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande riguardanti la formazione titolare, con particolare attenzione alla scelta dell’attaccante e alla situazione in porta. CON LA ROMA CHE DIFENDE UNO CONTRO UNO, PIÙ ADATTO UN ATTACCANTE COME BONNY O UNO COME PIO ESPOSITO? – «Ho 3 attaccanti a disposizione, sono tutti e 3 bravi ad interpretare il ruolo a prescindere dagli avversari e anche ad improvvisare quando c’è bisogno». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, chi in attacco? Chivu non si sbottona: «Bonny o Pio? Ho 3 attaccanti a disposizione, non so quando torna Thuram. Ecco chi giocherà in porta»

