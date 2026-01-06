Il 8 gennaio 2026 alle ore 19:00 si disputa il Trophee des champions a Kuwait City, in Francia. In campo il Paris Saint Germain di Luis Enrique e il Marsiglia di De Zerbi, per assegnare il primo trofeo della stagione. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici per questa importante sfida tra due tra le principali squadre francesi.

Si assegna il primo trofeo della stagione in Francia e il Trophee des champions, che avrà luogo a Kuwait City, vedrà il Paris Saint Germain di Luis Enrique opposto al Marsiglia di De Zerbi. I capitolini vengono dal derby vinto contro il Paris FC, che permette di tenere la scia del Lens capolista in un torneo più combattuto del solito nelle posizioni che contano. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Marsiglia (Trophee des champions, 08-01-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Supercoppa francese con Psg-Marsiglia in diretta anche in Italia e con telecronaca tradotta con l'IA: tutte le info e come vederla - Ligue 1+, il servizio di streaming diretto al consumatore della Lega calcio francese, è stato lanciato in Italia nel settembre 2025 ed è attualmente disponibile al prezzo di 9,99 € al mese.