Paris Saint Germain-Nizza sabato 01 novembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dall’ennesimo mezzo passo falso il Paris Saint Germain di Luis Enrique è impegnato in casa contro il sempre ostico Nizza.  I parigini hanno lasciato altri 2 punti in quel di Lorient, contro una squadra tosta e dimostratasi ancora una volta ostica anche per una corazzata come quella capitolina. Il gruppo rimane così compatto in alta classifica, ma la tranquillità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

paris saint germain nizza sabato 01 novembre 2025 ore 17 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Nizza (sabato 01 novembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Ligue 1, cade il Paris Saint Germain: il Nizza vince 1-0 - Gli uomini allenati da Christophe Galtier si sono imposti per 1- Si legge su calcioinpillole.com

Paris Saint-Germain-Nizza 2-1, le pagelle: Kean in doppia cifra, bene Lopes - 1, le pagelle: Kean in doppia cifra, bene Lopes. Scrive informazione.it

Diretta Ligue 1, Paris Saint-Germain-Nizza 3-0: segui la cronaca LIVE - Non conosce limiti il Paris Saint Germain, che in questa serata di Ligue 1 liquida con un secco 3- Da informazione.it

Cerca Video su questo argomento: Paris Saint Germain Nizza