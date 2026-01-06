Il 8 gennaio 2026 alle ore 19:00 si disputa il Trophee des champions a Kuwait City, il primo trofeo stagionale in Francia. Il match oppone il Paris Saint Germain di Luis Enrique al Marsiglia di De Zerbi. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e i pronostici per analizzare al meglio questa importante sfida tra due delle principali squadre francesi.

Si assegna il primo trofeo della stagione in Francia e il Trophee des champions, che avrà luogo a Kuwait City, vedrà il Paris Saint Germain di Luis Enrique opposto al Marsiglia di De Zerbi. I capitolini vengono dal derby vinto contro il Paris FC, che permette di tenere la scia del Lens capolista in un torneo più combattuto del solito nelle posizioni che contano. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Marsiglia (Trophee des champions, 08-01-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Paris Saint Germain-Nizza (sabato 01 novembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Paris Saint Germain-Nizza (sabato 01 novembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Psg vince il derby e torna a -1 dal Lens. De Zerbi ancora ko, il Marsiglia chiude in 9; Il Marsiglia ha due giocatori espulsi contro il Nantes in vista del derby di Parigi; Ligue 1, il Nantes batte il Marsiglia al Vélodrome; De Zerbi critica la scelta del Kuwait per PSG-OM: Contrario a questa logica economica.

Calcio: Supercoppa di Francia trasmessa in Italia, telecronaca doppiata con IA - L'edizione 2026 della Supercoppa di Francia, che si giocherà in Kuwait l'8 gennaio (Stadio Internazionale Jaber AlAhmad di Kuwait City ore 19:00), tra il Paris Saint- msn.com