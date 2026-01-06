Pallanuoto l’Italia supera di misura l’Ungheria e vince il Sei Nazioni

L’Italia di pallanuoto ha concluso con successo il torneo Sei Nazioni a Trebinje, battendo l’Ungheria in finale. Questa vittoria rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di preparazione agli Europei 2026 di Belgrado, dopo aver superato in precedenza Spagna e Serbia. La vittoria conferma la crescita della squadra e la sua competitività in vista delle importanti sfide future.

Si chiude nel migliore dei modi la marcia d'avvicinamento del Settebello agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, che andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio: a Trebinje, in Bosnia, l'Italia, dopo aver battuto la Spagna e la Serbia nella fase a gironi, supera l'Ungheria in finale e vince il Sei Nazioni. Nell' ultimo atto della manifestazione azzurri e magiari non riescono a rompere l'equilibrio nel primo quarto, che si chiude sul 3-3. Nella seconda frazione arriva il break degli ungheresi, anche grazie ai due rigori sbagliati dal Settebello, con Di Somma che coglie la traversa e Condemi che si fa ipnotizzare da Vogel: Ungheria in vantaggio per 7-5 a metà gara.

