Pallanuoto femminile Serie A1 2025-2026 | nel posticipo della terza giornata il Bogliasco supera di misura la Brizz

Si chiude con qualche giorno di ritardo la terza giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. È andato in scena oggi il posticipo (match spostato a causa degli impegni nelle coppe europee) tra Bogliasco e Brizz che ha visto le padrone di casa imporsi per 10-9. Successo di misura per la squadra di Sinatra che è stata al comando per tutto il match ma sul finale ha rischiato la beffa, con le ospiti trascinate da Lombardo e Sapienza che si sono portate sulla parità, prima di essere beffate dal gol di Bozzo in superiorità allo scadere. AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-BRIZZ NUOTO 10-9 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951:

