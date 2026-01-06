Pallanuoto il Settebello vince il Sei Nazioni in finale contro l’Ungheria | la conquista a 10-9

Il Settebello di pallanuoto maschile ha conquistato il Sei Nazioni 2026, battendo in finale l’Ungheria per 10-9. La vittoria rappresenta un importante risultato per la squadra italiana, che ha dimostrato solidità e determinazione durante tutta la competizione. Questa affermazione segna l’inizio positivo del nuovo anno per il movimento pallanuotistico in Italia, confermando la crescita e il livello competitivo della nazionale.

Il Settebello di Coach Campagna apre il 2026 con una splendida conquista. Gli Azzurri hanno vinto il Sei Nazioni di Pallanuoto Maschile in finale contro l'Ungheria. L'Italia ha vinto il match per 10-9 e hanno alzato il trofeo al cielo della Bosnia. La competizione è stata un test importante di avvicinamento agli Europei che si svolgeranno dal 10 al 26 gennaio a Belgrado. Gli Azzurri hanno chiuso al primo posto il Girone A, con tre vittorie su tre partite disputate (hanno battuto la Spagna e la Serbia). L'8 gennaio il Settebello sarà a Belgrado per giocare la competizione continentale. E' inserito nel Girone D.

