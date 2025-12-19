Pallanuoto i convocati dell’Italia per il common training con l’Ungheria | Settebello ridotto a 19 unità

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile, guidata dal CT Alessandro Campagna, si sposta da Napoli, dove era in raduno da domenica scorsa, a Budapest, dove affronterà un common training con l’Ungheria, che si protrarrà fino a lunedì 22. Il gruppo azzurro viene scremato da 24 a 19 unità, dato che non partono per la trasferta magiara Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Gullotta, Alessandro Carnesecchi, Mattia Rocchino e Mattia Antonucci, mentre ci sarà Jacopo Alesiani, che è subentrato in corsa all’indisponibile Michele Mezzarobba. Il Settebello punta verso Belgrado, in Serbia, dove si disputeranno gli Europei 2026 di pallanuoto, in programma nella città balcanica dal 10 al 25 gennaio: il Settebello affronterà nella prima fase a gironi, nell’ordine, Turchia, Slovacchia e Romania. 🔗 Leggi su Oasport.it

