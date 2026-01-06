Ora L’Avana ha paura tutti uccisi i cubani della scorta di Maduro

Recenti eventi a L’Avana hanno destato preoccupazione, con l’uccisione di 32 membri della scorta di Maduro in un’operazione della Delta. Le Forze armate rivoluzionarie e il governo cubano hanno reso omaggio a queste figure, sottolineando l’importanza del loro ruolo. Questo episodio evidenzia le tensioni e le sfide che coinvolgono Cuba e la sicurezza del leader venezuelano, suscitando attenzione sulla stabilità regionale.

«Onore e gloria». Le Forze armate rivoluzionarie (Far) e il governo di Cuba rendono omaggio ai 32 membri del "primo anello di sicurezza" di Maduro uccisi nel blitz della Delta. Per molti anni il chavismo e il castrismo si sono spalleggiati, sostenuti, difesi. Dietro le minacce della Casa Bianca, c'è la convinzione che non servirà un'azione militare: senza Maduro e senza il petrolio di Caracas, il regime dell'Avana verrà giù da solo.

