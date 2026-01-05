Maduro catturato dagli Usa strage di cubani | 32 uomini morti per difenderlo

L'arresto di Nicolas Maduro negli Stati Uniti ha provocato un escalation di tensione in Venezuela, con un bilancio che si aggrava a causa di una violenta sparatoria in cui hanno perso la vita 32 cubani. L'operazione, volta a catturare l'ex presidente, ha avuto conseguenze drammatiche, evidenziando le ripercussioni di un intervento internazionale in una regione già complessa.

Si amplia il bilancio delle vittime dell'operazione statunitense in Venezuela con cui è stata eseguita la cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro e della moglie. Oltre agli 80 morti venezuelani (un numero provvisorio), ci sono altri 32 uomini uccisi nell'attacco: si tratta di cittadini cubani.

