Venezuela Trump | Uccisi molti cubani nell' operazione

Il governo cubano ha confermato che durante l’operazione militare americana in Venezuela, finalizzata alla cattura di Maduro, sono stati uccisi 32 ufficiali cubani. Questa comunicazione rappresenta il primo conteggio ufficiale delle vittime civili e militari causate dagli interventi statunitensi, evidenziando la complessità e le conseguenze di un'operazione che ha coinvolto diversi attori internazionali.

L'operazione militare americana in Venezuela per la cattura di Maduro ha ucciso 32 ufficiali cubani durante il fine settimana, ha dichiarato domenica il governo cubano nel primo conteggio ufficiale delle vittime degli attacchi americani. "Sapete, molti cubani sono stati uccisi ieri", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre volava domenica sera dalla Florida a Washington. "C'è stata molta morte dall'altra parte. Nessuna morte dalla nostra parte".

