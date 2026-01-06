Omicidio in strada dopo la lite L’investitore risponde al giudice | Non era mia intenzione uccidere

A Lodi, si è conclusa la convalida del fermo di Simone Severgnini, 52 anni, coinvolto in un incidente mortale avvenuto venerdì sera. L’uomo, accusato di aver investito una persona in strada, ha dichiarato al giudice che non aveva intenzione di causare la morte. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

SORDIO (Lodi) Convalidato ieri, in tribunale a Lodi, il fermo di Simone Severgnini, il 52enne accusato di essere responsabile dell'investimento avvenuto venerdì alle 23.05 in via Turati a Sordio in cui ha perso la vita il 49enne Francesco Emanuele Conforti. Nel Palazzo di giustizia del capoluogo ieri si è svolto l'interrogatorio di garanzia. Il 52enne milanese deve difendersi dall'accusa di omicidio volontario ed è assistito dall'avvocato Ferdinando Mauro Miranda, del foro di Milano. Durante l'udienza Severgnini ha risposto alle domande del giudice, fornendo la propria versione dei fatti e ribadendo, tramite il suo legale, "la mancanza di qualsiasi volontà di investire, le condoglianze alla famiglia e la piena disponibilità ad accettare la sua sorte per l'incidente involontario".

