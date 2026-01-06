Omicidio in strada dopo la lite L’investitore milanese al giudice | Non era mia intenzione uccidere

Da ilgiorno.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un episodio avvenuto a Sordio, in provincia di Lodi, Simone Severgnini, 52 anni, è stato formalmente fermato e ascoltato dal giudice riguardo all’investimento avvenuto venerdì sera. L’uomo, coinvolto in un episodio di violenta lite in strada, ha dichiarato di non aver avuto l’intenzione di causare danni. La vicenda è sotto inchiesta, e le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto.

SORDIO (Lodi) Convalidato ieri, in tribunale a Lodi, il fermo di Simone Severgnini, il 52enne accusato di essere responsabile dell’investimento avvenuto venerdì alle 23.05 in via Turati a Sordio in cui ha perso la vita il 49enne Francesco Emanuele Conforti. Nel Palazzo di giustizia del capoluogo ieri si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Il 52enne milanese deve difendersi dall’accusa di omicidio volontario ed è assistito dall’avvocato Ferdinando Mauro Miranda, del foro di Milano. Durante l’udienza Severgnini ha risposto alle domande del giudice, fornendo la propria versione dei fatti e ribadendo, tramite il suo legale, "la mancanza di qualsiasi volontà di investire, le condoglianze alla famiglia e la piena disponibilità ad accettare la sua sorte per l’incidente involontario". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

omicidio in strada dopo la lite l8217investitore milanese al giudice non era mia intenzione uccidere

© Ilgiorno.it - Omicidio in strada dopo la lite. L’investitore milanese al giudice: "Non era mia intenzione uccidere"

Leggi anche: Simone Schiavello muore a 19 anni, era stato accoltellato dopo una lite per la droga e abbandonato in strada: è caccia all'uomo

Leggi anche: “Mia sorella ha visto un uomo che voleva far vedere il pisello a mia madre. Se fai quel gesto per strada ti arrestano”: lite furiosa al Grande Fratello tra Jonas e Omer

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Investe due persone dopo una lite e li molla feriti lungo la strada: uno muore, lui viene arrestato; Tragedia a Sordio: ucciso per un parcheggio. Arrestato un 52enne per omicidio volontario; Sordio, lo investe apposta e lo uccide dopo una lite per il parcheggio sotto casa: arrestato per omicidio stradale; Sparatoria in strada durante lite con ex moglie, arrestati padre e figlio dopo fuga in moto.

omicidio strada dopo liteSordio, lo investe apposta e lo uccide dopo una lite per il parcheggio sotto casa: arrestato per omicidio stradale - La vittima, Francesco Emanuele Conforti, si trovava per caso nella stretta via privata dove ha incontrato il 52enne, già noto ai residenti per atti vandalici e litigi: una discussione banale, poi il d ... msn.com

omicidio strada dopo liteSpari in strada dopo lite con l’ex moglie, arrestati padre e figlio. Ferito l’uomo che proteggeva la donna - Padre e figlio, di 41 e 15 anni, sono finiti in manette per il tentato omicidio aggravato ... corrieresalentino.it

omicidio strada dopo liteSparatoria in strada durante lite con ex moglie, arrestati padre e figlio dopo fuga in moto - Nella notte la polizia ha provveduto al fermo e all’arresto del 41enne e del figlio minore protagonisti del fatto di sangue di ieri pomeriggio a Nardò con il ferimento di un uomo. lecceprima.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.