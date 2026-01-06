Omicidio in strada dopo la lite L’investitore milanese al giudice | Non era mia intenzione uccidere

In un episodio avvenuto a Sordio, in provincia di Lodi, Simone Severgnini, 52 anni, è stato formalmente fermato e ascoltato dal giudice riguardo all’investimento avvenuto venerdì sera. L’uomo, coinvolto in un episodio di violenta lite in strada, ha dichiarato di non aver avuto l’intenzione di causare danni. La vicenda è sotto inchiesta, e le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto.

SORDIO (Lodi) Convalidato ieri, in tribunale a Lodi, il fermo di Simone Severgnini, il 52enne accusato di essere responsabile dell'investimento avvenuto venerdì alle 23.05 in via Turati a Sordio in cui ha perso la vita il 49enne Francesco Emanuele Conforti. Nel Palazzo di giustizia del capoluogo ieri si è svolto l'interrogatorio di garanzia. Il 52enne milanese deve difendersi dall'accusa di omicidio volontario ed è assistito dall'avvocato Ferdinando Mauro Miranda, del foro di Milano. Durante l'udienza Severgnini ha risposto alle domande del giudice, fornendo la propria versione dei fatti e ribadendo, tramite il suo legale, "la mancanza di qualsiasi volontà di investire, le condoglianze alla famiglia e la piena disponibilità ad accettare la sua sorte per l'incidente involontario".

