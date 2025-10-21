Duplice omicidio di Paupisi | Ocone non risponde al giudice
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tenuto dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento l’interrogatorio di garanzia di Salvatore Ocone, il 58enne accusato dell’omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio sedicenne, nonché del tentato omicidio della figlia di 16 anni, ancora ricoverata in gravi condizioni al Neuromed di Pozzilli. Ocone si è avvalso della facoltà di non rispondere, ritenendo di aver già reso le proprie dichiarazioni in sede di esecuzione del fermo disposto il 30 settembre scorso. Durante l’udienza, il GIP ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare già emessa dal Tribunale di Campobasso, mantenendo l’uomo in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
