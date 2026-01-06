Omicidio di Alessandro Ambrosio il sospettato identificato e rilasciato | cosa è successo dopo il delitto

Dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il sospettato è stato identificato ma successivamente rilasciato, poiché non ancora ricercato. La vicenda si è sviluppata sul treno per Milano, fermato a Fiorenzuola. Di seguito, analizziamo gli sviluppi successivi all’evento e le eventuali misure adottate dalle forze dell’ordine.

Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga - Aveva 34 anni, un collega lo ha trovato riverso per terra nel parcheggio. today.it

Capotreno ucciso alla stazione, il video del presunto killer confuso tra gli altri passeggeri - Le telecamere di sorveglianza dello scalo di Bologna hanno ripreso Marin Jelenic, unico sospettato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio ... today.it

Avvistato a Milano il 36enne croato, Marin Jelenic, ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosi, ucciso in un parcheggio per i dipendenti adiacente alla stazione di Bologna, mentre recuperava la sua auto. E' stato identificato - rende noto la Quest - facebook.com facebook

Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.