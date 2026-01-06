Alessandro Ambrosio il presunto killer fermato sul Regionale dopo il delitto e poi rilasciato | perché il capotreno è stato ucciso

Alessandro Ambrosio, sospettato per l’omicidio del capotreno, è stato individuato a bordo di un treno regionale tra Bologna e Milano, subito dopo il fatto. L’uomo è stato fermato dalle autorità, ma successivamente rilasciato. Questa vicenda solleva interrogativi sulle circostanze del delitto e sulla gestione delle indagini, evidenziando la complessità di un caso ancora in fase di approfondimento.

Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l'uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato fermato dalle autorità e poi rilasciato. Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna. Il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio ripreso nella stazione di Bologna, il video.

Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga - Aveva 34 anni, un collega lo ha trovato riverso per terra nel parcheggio. today.it

Capotreno ucciso alla stazione, il video del presunto killer confuso tra gli altri passeggeri - Le telecamere di sorveglianza dello scalo di Bologna hanno ripreso Marin Jelenic, unico sospettato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio ... today.it

Ancora in fuga il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio. Sarebbe un croato di 36 anni con precedenti. Alessandro, 34 anni, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Un'area che porta al parcheggio ris - facebook.com facebook

Abbiamo appreso con sgomento la notizia dell'uccisione di Alessandro #Ambrosio, capotreno di #Trenitalia. In queste ore il pensiero va alla sua famiglia, a chi lo aspettava a casa e da stanotte deve fare i conti con un dolore ingiusto, improvviso, insopportabil x.com

