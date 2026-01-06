Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna il sospettato Jelenic Marin identificato e poi rilasciato per un altro episodio | è ancora in fuga

Il capotreno Alessandro Ambrosio è stato ucciso a Bologna. Il sospettato, Jelenic Marin, è stato identificato e successivamente rilasciato per un altro episodio. Attualmente, Jelenic è ancora in fuga. Dopo il delitto, avrebbe preso un treno regionale da Bologna a Milano. Le forze dell’ordine continuano le ricerche per rintracciare il ricercato.

Il croato Marin Jeleni c, ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto avrebbe preso un regionale da Bologna diretto a Milano. Secondo quanto riporta l’ Ansa, a bordo del treno l’uomo si sarebbe comportato in modo molesto e aggressivo, anche nei confronti del personale ferroviario. Per questo motivo sarebbe stato fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza) poco prima delle 20, dove le forze dell’ordine lo hanno preso in consegna per il suo comportamento sul treno. I carabinieri lo hanno quindi identificato, ma poi rilasciato, poiché al momento non erano ancora state diramate le note di ricerca. 🔗 Leggi su Open.online

