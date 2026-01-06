Offre casa alle famiglie dei superstiti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda | Potevano essere miei figli

Oriana Costardi mette a disposizione un alloggio vicino all’ospedale Niguarda per le famiglie dei giovani feriti a Crans-Montana. Un gesto di solidarietà nato dalla consapevolezza della sofferenza condivisa, con la volontà di offrire conforto e supporto in un momento difficile. Questo gesto testimonia l’importanza di comunità e solidarietà di fronte a tragedie che coinvolgono giovani e famiglie.

Oriana Costardi ha un alloggio vicino all'ospedale Niguarda: "Lo lascio alle famiglie dei ragazzi ricoverati dopo essere rimasti feriti a Crans-Montana", dice a Fanpage.it. Come lei tanti altri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

