Rogo di Crans-Montana | come stanno i giovani ustionati ricoverati al Niguarda

Al centro Grandi Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano si monitorano e curano i giovani rimasti ustionati nel tragico incendio di Crans-Montana, avvenuto durante il veglione di Capodanno. Il reparto opera 24 ore su 24 per garantire assistenza e monitoraggio ai pazienti provenienti dalla Svizzera, in condizioni ancora delicate. La situazione attuale dei giovani ricoverati viene costantemente valutata dai medici, nel rispetto delle procedure di cura e sicurezza.

Milano, 2 gennaio 2025 – Al centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Niguarda si lavora 24 ore su 24 per trattare i pazienti in arrivo dalla Svizzera, dopo la tragedia di Capodanno avvenuta durante il veglione organizzato in un locale notturno per giovanissimi a Crans Montana. Dalla struttura milanese, considerata la migliore in Europa sul fronte delle patologie legate a contatto con il fuoco, arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni dei giovani trasferiti dalla Svizzera a Milano. Un bollettino è stato reso noto durante un punto stampa a cui hanno partecipato, oltre ai vertici del centro, anche l'assessore regionale a Welfare e Sanità Guido Bertolaso.

