Nuove accise sui carburanti | il diesel diventa più caro della benzina dopo anni

Con l’introduzione delle nuove accise, il prezzo del diesel supera quello della benzina, questa la prima volta in tre anni. La tassazione sul gasolio è aumentata di 4,05 centesimi di euro al litro, mentre quella sulla benzina è stata ridotta. Questa modifica incide sui costi di carburante, rendendo il diesel meno conveniente rispetto alla benzina, secondo le recenti disposizioni del governo.

Il diesel non conviene più: con l'entrata in vigore delle disposizioni del governo, che ha ridotto la tassazione sulla benzina e aumentato quella sul gasolio di 4,05 centesimi di euro al litro, per la prima volta da tre anni il prezzo medio del gasolio è più alto della verde.

Era dal 9 febbraio del 2023, quando stava volgendo al termine la fase più acuta della crisi dei prezzi innescata dall'invasione russa in Ucraina, che il prezzo del gasolio