Nuove accise sui carburanti | il diesel diventa più caro della benzina dopo anni

Con l’introduzione delle nuove accise, il prezzo del diesel supera quello della benzina per la prima volta in tre anni. La tassazione sul gasolio è aumentata di 4,05 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina è stata ridotta, rendendo il diesel meno conveniente come carburante. Questa modifica potrebbe influenzare le scelte di acquisto e i costi di trasporto.

Il diesel non conviene più: con l'entrata in vigore delle disposizioni del governo, che ha ridotto la tassazione sulla benzina e aumentato quella sul gasolio di 4,05 centesimi di euro al litro, per la prima volta da tre anni il prezzo medio del gasolio è più alto della verde.Prezzo della benzina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

