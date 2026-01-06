Nuove accise sui carburanti | il diesel diventa più caro della benzina dopo anni

Con l’introduzione delle nuove accise, il prezzo del diesel supera quello della benzina per la prima volta in tre anni. La tassazione sul gasolio è aumentata di 4,05 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina è stata ridotta, rendendo il diesel meno conveniente come carburante. Questa modifica potrebbe influenzare le scelte di acquisto e i costi di trasporto.

Il diesel non conviene più: con l'entrata in vigore delle disposizioni del governo, che ha ridotto la tassazione sulla benzina e aumentato quella sul gasolio di 4,05 centesimi di euro al litro, per la prima volta da tre anni il prezzo medio del gasolio è più alto della verde.Prezzo della benzina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Nuove accise sui carburanti: il diesel diventa più caro della benzina (dopo anni) Leggi anche: Nuove accise sui carburanti: il diesel diventa più caro della benzina (dopo anni) Leggi anche: Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Accise carburanti, nel 2026 il diesel potrebbe costare più della benzina. Le previsioni; Da gennaio salgono accise sul gasolio. In calo la benzina, minimo dal 2021; Gasolio e benzina, oggi cambiano le accise: gasolio e verde, aumenti e ribassi; Aumenti prezzi diesel 2026, le nuove accise sui carburanti. L’effetto delle nuove accise: diesel più caro della verde - Era dal 9 febbraio del 2023, quando stava volgendo al termine la fase più acuta della crisi dei prezzi innescata dall’invasione russa in Ucraina, che il prezzo del gasolio ... ilmessaggero.it

Diesel e benzina: da oggi scattano le nuove accise, come cambiano i prezzi - La verde costa un po' di meno, ma per fare gasolio si spende di più: è il risultato di una norma inserita nella manovra che parifica le accise dal 1° gennaio 2026 ... today.it

Diesel supera benzina 2026, rincari e record accise - Nuove accise 2026 portano il prezzo a 1,666 euro mentre la benzina tocca i minimi storici. motori.quotidiano.net

Perché la Rai e Mediaset non lo raccontano Ringraziate il governo Meloni per questo capolavoro: dal primo gennaio il diesel è diventato più caro della benzina. Un sorpasso storico che non vedevamo da tre anni, reso possibile dalle nuove accise (tasse!) - facebook.com facebook

Nuovo record per il governo Meloni! Con le nuove accise in vigore dal 1° gennaio 2026, l’Italia si aggiudica il gradino più alto del podio: la tassa nazionale sul gasolio è la più alta d’Europa! E gli italiani pagano… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.