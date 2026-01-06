Nuova Risonanza smart e con l’AI La sfida tecnologica alle liste d’attesa

L’azienda sanitaria di Pesaro e Urbino amplia il proprio servizio di diagnostica per immagini con una nuova risonanza magnetica, dotata di tecnologia smart e intelligenza artificiale. Questa innovazione si aggiunge alle quattro apparecchiature già operative nelle strutture di Pesaro, Fano, Urbino e Fossombrone, contribuendo a migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa per i pazienti.

di Benedetta Iacomucci Una nuova Risonanza magnetica che va ad aggiungersi alle 4 già presenti (a Pesaro, a Fano, a Urbino e una 'settoriale' a Fossombrone) nell'azienda sanitaria di Pesaro e Urbino. Ma anche un 'Arco a C', ovvero un'apparecchiatura radiologica mobile, che produce immagini in tempo reale durante gli interventi chirurgici, molto utile per interventi ortopedici e di Neurochirurgia. Sono i nuovi acquisti dell'Ast 1, presentati ieri dal direttore generale dell'azienda sanitaria Alberto Carelli, dal direttore della Diagnostica per immagini Alberto Rebonato e dall'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, alla sua prima visita istituzionale nella nostra provincia, che ha colto l'occasione per annunciare l'aumento, deciso a dicembre, di 10,7 milioni nel budget aziendale, e per incontrare tutti i primari con i quali fare il punto sui temi più caldi che riguardano la sanità pesarese: ad esempio l'applicazione pratica del nuovo atto aziendale, nonché l'avvio prossimo delle demolizioni a Muraglia per la costruzione del nuovo ospedale cittadino.

