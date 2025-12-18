Liste d’attesa e risonanza magnetica a Scorrano | un comitato diffida l’Asl
A Scorrano, le lunghe liste d’attesa e il blocco della risonanza magnetica all’ospedale “Veris Delli Ponti” hanno acceso le preoccupazioni della comunità. Un comitato si è mobilitato, inviando una diffida all’ASL per denunciare questa situazione paradossale e chiedere interventi immediati. La questione evidenzia le criticità del sistema sanitario locale e l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per garantire servizi tempestivi e di qualità ai cittadini.
SCORRANO – Un’azione convinta contro le liste d’attesa e, in particolare, contro il paradosso della diagnostica per immagini a Scorrano e il blocco della risonanza magnetica nell’ospedale “Veris Delli Ponti”. A firmare una diffida contro l’Asl di Lecce è il comitato territoriale spontaneo per la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
