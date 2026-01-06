Nulla sarà come prima | il Papa chiude la Porta Santa Oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo della speranza

Il Papa ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. Oltre 33 milioni di fedeli hanno partecipato a Roma, riflettendo sul significato di un percorso di rinnovamento spirituale. Questo evento rappresenta un momento importante per la Chiesa e i suoi fedeli, segnando la fine di un tempo di riflessione e rinnovata fiducia nel futuro.

