oggi il papa chiude la porta santa oltre 33 milioni di fedeli a roma per il giubileo presente mattarella

Oggi a Roma il Papa ha chiuso la Porta Santa, con oltre 33 milioni di fedeli presenti per il Giubileo. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente Mattarella. La gestione dell’evento ha mostrato un’efficace coordinazione tra istituzioni, nota come 'metodo Giubileo', che potrebbe rappresentare un modello per future grandi occasioni.

Oltre 33 milioni di pellegrini e una concertazione tra le istituzioni, il cosiddetto 'metodo Giubileo', che sembra avere funzionato e che potrebbe essere confermata anche per altri grandi eventi. Si chiude con la soddisfazione sia del Vaticano che delle autorità italiane il Giubileo 2025. Oggi l’ultimo atto: Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro e sarà presente all’evento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

