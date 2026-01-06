Nulla sarà come prima | il Papa chiude la Porta Santa Mattarella a San Pietro Oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo della speranza

Il Papa ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo della speranza 2025. Oltre 33 milioni di fedeli hanno partecipato a Roma per questo evento, che ha rappresentato un momento di riflessione e rinnovamento spirituale. La chiusura ufficiale sottolinea la fine di un percorso di fede e di speranza condivisa dalla comunità cristiana e dai visitatori presenti.

