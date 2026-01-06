Nulla sarà come prima | il Papa chiude la Porta Santa Mattarella a San Pietro Oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo della speranza
Il Papa ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo della speranza 2025. Oltre 33 milioni di fedeli hanno partecipato a Roma per questo evento, che ha rappresentato un momento di riflessione e rinnovamento spirituale. La chiusura ufficiale sottolinea la fine di un percorso di fede e di speranza condivisa dalla comunità cristiana e dai visitatori presenti.
Il Papa ha chiuso la porta santa della basilica di San Pietro. Termina così il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. La porta della basilica era stata aperta da Francesco la sera del 24 dicembre 2024. Leone XIV l'ha chiusa oggi alle 9.41. Prima ha recitato la preghiera di ringraziamento per l’Anno Santo: «Si chiude questa porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza», è stata la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Oggi il Papa chiude la Porta Santa, oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo. Presente Mattarella
Leggi anche: Giubileo 2025, domani la Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Oltre 33 milioni di pellegrini a Roma in un solo anno
Papa Leone chiude la porta santa. Si conclude il Giubileo: giunti a Roma 33 milioni di pellegrini - Prima ha recitato la preghiera di ringraziamento per l'Anno Santo: "Si chiude questa porta santa, ma non si chiude la p ... quotidiano.net
All’ Angelus della prima domenica dell’anno Papa Leone XIV esprime «preoccupazione» per la crisi in Venezuela dopo i raid statunitensi a Caracas e la cattura del presidente Maduro: «Bisogna garantire la sovranità del Paese e assicurare lo stato di diritto. Il - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.