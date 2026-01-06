Nicolas Maduro inattesa icona di stile | la tuta della cattura è già sold out

Nicolas Maduro, presidente venezuelano, è recentemente diventato protagonista di un evento inatteso: la sua tuta durante un momento di cattura è diventata immediatamente esaurita. Questa scelta, apparentemente semplice, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, dimostrando come anche i dettagli più quotidiani possano assumere un ruolo simbolico e di tendenza. Un esempio che conferma come l’abbigliamento possa, a volte, diventare un elemento di comunicazione inaspettato.

Chi sono le icone di stile? Divi, modelle, regine e principesse. Ma anche influencer, cantanti e, più in generale, personaggi noti per un qualsiasi motivo. Sia pure che quel motivo sia un processo di eco internazionale. Nella società globalizzata e connessa chiunque può diventare ispirazione quando si parla di moda, eppure stupisce scoprire che l’outfit più copiato e ricercato del momento è quello di Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela arrestato dagli Usa. Ad andare a ruba è la tuta grigia indossata proprio durante la cattura. La tuta di Maduro è il must have del momento. Nelle ore successiva alla cattura di Nicolas Maduro da parte dell’esercito degli Stati Uniti, il nome dell’ormai spodestato presidente del Venezuela è stato il più cercato su Google in tutto il mondo, comprensibilmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nicolas Maduro in carcere con El Chapo, Luigi Mangione e Ghislaine Maxwell. Per lui iniziale isolamento; Brigitte Bardot, Giuli: «Scompare una straordinaria interprete». Macron:«Piangiamo una leggenda del secolo».

Maduro, 'Maradona fu ucciso perché era un'icona ribelle' - L'ex calciatore argentino Diego Armando Maradona è stato ucciso nell'ambito "di un'operazione per porre fine ai simboli dell'Argentina ribelle". ansa.it

A ottobre, Maria Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace e l’ha dedicato a Donald Trump, per il suo supporto alla causa dell’opposizione venezuelana a Nicolas Maduro. Ora che Maduro è stato arrestato, il presidente Usa ha detto che Machado non potr - facebook.com facebook

La vicepresidente e ministra del petrolio del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha prestato giuramento ufficialmente come presidente ad interim del Paese, dopo l'arresto e la detenzione negli Stati Uniti di Nicolas Maduro x.com