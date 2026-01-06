Cattura di Maduro la foto di Trump manda sold out la tuta indossata dall' ex presidente

Le immagini dell’arresto di Nicolás Maduro, diffuse sui media e sui social network, hanno generato un'immediata attenzione online. In particolare, la tuta indossata dall’ex presidente venezuelano, mostrata in alcune foto condivise da Donald Trump, ha suscitato grande interesse. In poche ore, il capo d’abbigliamento è andato esaurito su molti negozi online, inclusi rivenditori fisici e digitali, diventando un oggetto di desiderio tra gli utenti.

Gli scatti dell'arresto di Nicolàs Maduro sono diventati immediatamente virali sia sui telegiornali e i quotidiani online che sui principali social network: in questo caso, tuttavia, la viralità è stata trasmessa di riflesso anche sulla tuta indossata dall'oramai ex presidente del Venezuela, andata sold out poche ore dopo la diffusione delle immagini da parte di Donald Trump sul suo profilo Truth Lo store online della Nike, marchio "esibito" da Maduro nelle foto postate dal Tycoon, è stato letteralmente preso d'assalto da centinaia di migliaia di utenti decisi ad accaparrarsi la tuta di colore grigio, sparita non solo dal sito in tutte le taglie a disposizione e in varie parti del mondo, ma anche al di fuori del portale ufficiale dell'azienda tra i vari rivenditori che l'avevano ancora in stock. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cattura di Maduro, la foto di Trump manda sold out la tuta indossata dall'ex presidente Leggi anche: Boom di vendite della tuta Nike indossata da Maduro dopo la cattura. Il costo Leggi anche: La tuta Nike di Maduro arrestato va sold out: vendite quadruplicate dopo la foto di Trump Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maduro su nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura; L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese»; I retroscena dell'operazione Usa in Venezuela: il drone «bestia di Kandahar», le ipotesi sul «tradimento» della vice di Maduro, così il blitz non ha trovato ostacoli; Venezuela, Trump 'esulta' postando la prima foto di Maduro (ammanettato) dopo attacco Usa. Cattura di Maduro, la foto di Trump manda sold out la tuta indossata dall'ex presidente - Si tratta della felpa di colore azzurro che Maduro aveva indosso quando è stato fotografato negli uffici della Dea di New York: a beneficiare della grande spinta mediatica derivante dalla cattura dell ... ilgiornale.it

