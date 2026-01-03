Nicolas Maduro la prima foto in manette dopo la cattura postata da Trump su Truth | la tuta della Nike le cuffie isolanti e la benda sugli occhi

Nicolas Maduro, leader venezuelano, è stato recentemente catturato e mostrato in una foto pubblicata da Trump su Truth. Nell’immagine, Maduro è bendato, ammanettato e indossa cuffie isolanti, suscitando attenzione sull’accaduto. Questa immagine rappresenta un momento importante che potrebbe influenzare la situazione politica nella regione.

Bendato, ammanettato e con grandi cuffie isolanti sulle orecchie. È così che appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. Pubblicata dal presidente Donald Trump sul suo. 🔗 Leggi su Leggo.it

