Nicolas Maduro la prima foto in manette dopo la cattura postata da Trump su Truth | la tuta della Nike le cuffie isolanti e la benda sugli occhi

Nicolas Maduro, leader venezuelano, è stato recentemente catturato e mostrato in una foto pubblicata da Trump su Truth. Nell’immagine, Maduro è bendato, ammanettato e indossa cuffie isolanti, suscitando attenzione sull’accaduto. Questa immagine rappresenta un momento importante che potrebbe influenzare la situazione politica nella regione.
Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; «Pronti a parlare del petrolio»: Maduro offre business a Trump; Chi è Nicolas Maduro, il dittatore catturato da Trump che ha portato il Venezuela al collasso e perseguitato la Chiesa; Maduro verso gli Usa su una nave militare: spunta la foto in manette.
Gli Stati Uniti prenderanno in mano il settore petrolifero venezuelano. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. "Come tutti sanno, il settore petrolife - facebook.com facebook
Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una foto del leader venezuelano, Nicolas Maduro, scattata sulla nave militare statunitense Iwo Jima, diretto verso gli Stati Uniti. Maduro, catturato nella notte insieme alla moglie in un blitz delle forze s x.com
