Nicolas Maduro la prima foto in manette dopo la cattura postata da Trump su Truth | la tuta della Nike le cuffie isolanti e la benda sugli occhi

Nicolas Maduro, leader venezuelano, è stato recentemente catturato e mostrato in una foto pubblicata da Trump su Truth. Nell’immagine, Maduro è bendato, ammanettato e indossa cuffie isolanti, suscitando attenzione sull’accaduto. Questa immagine rappresenta un momento importante che potrebbe influenzare la situazione politica nella regione.

Maduro bendato sulla nave Usa, pubblicata da Trump la prima foto dopo la cattura - Il presidente venezuelano ha sugli occhi dei grandi occhiali, tiene in mano una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grigia. tg24.sky.it

Maduro, Trump pubblica la prima foto ufficiale - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth una foto del presidente venezuelano Nicolas Maduro a bordo della USS Iwo Jima. corrieredellacalabria.it

Gli Stati Uniti prenderanno in mano il settore petrolifero venezuelano. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. "Come tutti sanno, il settore petrolife - facebook.com facebook

Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una foto del leader venezuelano, Nicolas Maduro, scattata sulla nave militare statunitense Iwo Jima, diretto verso gli Stati Uniti. Maduro, catturato nella notte insieme alla moglie in un blitz delle forze s x.com

