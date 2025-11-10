Neymar contro tutti attacca l'arbitro e si scaglia contro l'allenatore per il cambio | Togliete me?

Fanpage.it | 10 nov 2025

Neymar contro tutti nel match tra Santos e Flamengo. L'ex Barcellona e PSG è una furia contro l'arbitro e attacca l'allenatore per il cambio: "Togliete me?". Poi va via negli spogliatoi e non vede neanche i due gol segnati dalla sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

