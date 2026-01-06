Neres diagnosi confermata | out col Verona Inter in dubbio

Da forzazzurri.net 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La diagnosi di David Neres è stata confermata: il giocatore sarà assente nella partita contro il Verona. Restano invece in dubbio le condizioni per la sfida con l’Inter. Dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Lazio, si attendono aggiornamenti sulle sue possibilità di recupero.

Arrivano conferme sulle condizioni di David Neres dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Lazio. Gli accertamenti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres diagnosi confermata out col verona inter in dubbio

© Forzazzurri.net - Neres, diagnosi confermata: out col Verona, Inter in dubbio

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu col dubbio in attacco verso la Roma, le parole di Mkhitaryan

Leggi anche: Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool. Notte di gloria per l'Atalanta col Chelsea

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma lo stesso undici titolare di Cremona. Out Lucca e Vergara.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.