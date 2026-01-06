Neres diagnosi confermata | out col Verona Inter in dubbio
La diagnosi di David Neres è stata confermata: il giocatore sarà assente nella partita contro il Verona. Restano invece in dubbio le condizioni per la sfida con l’Inter. Dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Lazio, si attendono aggiornamenti sulle sue possibilità di recupero.
Arrivano conferme sulle condizioni di David Neres dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Lazio. Gli accertamenti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu col dubbio in attacco verso la Roma, le parole di Mkhitaryan
Leggi anche: Inter beffata da un rigore dubbio contro il Liverpool. Notte di gloria per l'Atalanta col Chelsea
Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma lo stesso undici titolare di Cremona. Out Lucca e Vergara.
«Di sicuro non è un problema muscolare. Speriamo non sia nulla di grave, ma quest’anno siamo stati davvero pieni di defezioni», aveva detto Conte a fine partita. Oggi la diagnosi ufficiale: David Neres ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra durante l - facebook.com facebook
#Neres, infortunio alla caviglia contro la #Lazio: la prima diagnosi del #Napoli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.